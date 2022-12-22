Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України

Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із союзниками надали сотні одиниць військової техніки, аби Київ зміг захистити себе.

Про це на пресконференції в Білому домі за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським сказав президент США Джо Байден, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми надавали сталий потік зброї включно із системами протиповітряної оборони, артилерійським озброєнням і не лише. І ми робили це не самі. Від самого початку США закликали союзників з усього світу допомогти Україні й накласти безпрецедентні - наголошу на цьому слові - санкції та експортний контроль, ускладнивши для Кремля ведення цієї жорстокої війни", - сказав він.

"Понад 50 держав зобов'язались передати майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад два мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню... Разом ми надали мільярди доларів фінансової підтримки, щоб уряд України міг і далі надавати послуги", - додав Байден.

Крім того, за словами американського президента, Сполучені Штати прийняли понад 221 тисячу українців, які шукають притулку з початку повномасштабного вторгнення РФ, а Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення 374 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям.