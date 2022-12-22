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АНАЛІТИКА

Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон

Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон

 

Для того, щоб українські військові були належним чином підготовлені для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot, знадобиться кілька місяців.

Про це журналістам у середу заявив високопоставлений представник оборонного відомства США, передає "Європейська правда".

"Patriot потребує навчання, і ми очікуємо, що на це підуть кілька місяців, щоб забезпечити українським силам підготовку, необхідну для його успішного використання", - цитує слова посадовця CNN.

Він додав, що ЗРК Patriot та боєприпаси, які США передають Україні в межах останнього пакету військової допомоги, "дадуть Україні критично важливий засіб дальньої дії" для захисту від "крилатих ракет, балістичних ракет та літаків".

"У протиповітряній обороні не існує "магічної кулі". Наша мета - допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку засобів ППО середньої та малої дальності, які ми й союзники надали в межах попередніх пакетів допомоги", - зазначив представник Пентагону.

ЗРК Patriot - передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Після отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна має від союзників із початку війни.
Ключові теги: США
 

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