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Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
22:46 21.12.2022 |
Сполучені Штати Америки (США) надають Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійде система протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.
Повідомляється, що держсекретар Ентоні Блінкен відповідно до доручення президента Джо Байдена санкціонує виділення додаткових озброєнь, техніки та боєприпасів для України на 1 млрд доларів. А Пентагон оголошує про додаткову допомогу на 850 млн доларів.
"Сьогоднішня допомога вперше включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО", - зазначив Блінкен.
Також повідомляється, що США продовжать тісно співпрацювати з більш як 50 союзниками та партнерами по всьому світу задля підтримки народу України. Причому підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Київ міг зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів з Росією, коли прийде час.
Американська журналістка Лара Селінгман опублікувала список військової допомоги, яка увійшла до цього пакету:
* одна батарея Patriot та боєприпаси;
* боєприпаси до HIMARS;
* 500 артилерійських снарядів 155-мм із точним наведенням;
* 10 120-мм мінометних систем та 10 тисяч 120-мм мін;
* 10 82-мм мінометних систем;
* 10 60 мм мінометних систем;
* 37 Cougar MRAP;
* 120 автомобілів HMMWV;
* 6 броньованих вантажівок загального призначення;
* неназвана кількість HARM;
* неназвана кількість JADM;
* понад 2 700 гранатометів та стрілецької зброї;
* протипіхотні боєприпаси "Клеймор";
* прилади нічного бачення та оптика;
* тактичні захищені системи зв'язку;
* бронежилети;
* 45 тисяч 152-мм артилерійських снарядів;
* 20 тисяч 122-мм артилерійських снарядів;
* 50 тисяч 122-мм реактивних снарядів до систем БМ-21 "Град";
* 100 тисяч 125-мм танкових боєприпасів;
* термінали та послуги SATCOM.
Що таке комплекси Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot призначений для захисту військових баз та великих адміністративних та промислових центрів від атак з повітря. Здатний одночасно виявити до 100 цілей. Система виробляється з 1960-х років, але постійно модернізується. Є основою протиракетної оборони США та країн НАТО. Сучасні версії здатні збивати балістичні ракети.
Залежно від типу ракети Patriot можуть збивати аеродинамічні цілі на відстані до 160 км, балістичні - до 50 км. Максимальна висота ураження - понад 24 км.
Зазначимо, батарея Patriot включає до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири ракети MIM-104 або МIM-109. Загалом батарея може одним залпом запустити одразу 32 ракети.
Якщо ж США передадуть ракети ERINT, то їх можна розмістити до 16 на одній пусковій установці. Тобто до 128 ракет меншого типу одним залпом.
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