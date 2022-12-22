Зеленський і Байден зустрілися у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 грудня, прибув до Білого дому. Перед будівлею його зустрів президент США Джо Байден разом з дружиною Джилл Байден.

Лідери потисли один одному руки і обмінялися кількома фразами. Президент США Джо Байден запевнив у солідарності його країни з Україною. "Американський народ з гордістю стоїть разом з українським народом", - сказав Байден, цитує Reuters. "Перш за все, дякую вам. Для мене велика честь бути тут ", - сказав Зеленський.

Обидва лідери і перша леді США близько хвилини позували перед журналістами, після чого увійшли всередину Білого дому для проведення перемовин. На запитання журналістів обидва лідери не відповідали. Відеокадри зустрічі транслював наживо телеканал CBS.

Зустріч в Овальному кабінеті

Після цього президенти України та США розпочали двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, повідомляє CBS. Президент США Джо Байден сказав, що для нього є честю бути на боці Зеленського, а також що йому важко повірити, що минуло 300 днів відтоді, як Росія почала наступ на український народ. За словами Байдена, президент Росії Володимир Путін намагається використати "зиму як зброю". "Український народ продовжує надихати світ. Я говорю це щиро. Не просто надихає нас, але надихає світ своєю мужністю і тим, як вони (продемонстрували) стійкість і рішучість щодо свого майбутнього", - сказав президент.

За словами Байдена, американський народ, а також як демократи, так і республіканці, з гордістю підтримують українців. "Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону", - сказав Байден, додавши, що саме тому США надають Україні систему протиракетної оборони Patriot. Байден також назвав Зеленського людиною року в США, пославшись на звання, яке присвоєно Зеленському журналом Time.

Зі свого боку Зеленський сказав, що хотів би здійснити поїздку раніше, але ситуація надто складна. Він висловив подяку Сполученим Штатам за підтримку під керівництвом Байдена. Він також висловив подяку Конгресу за схвалення фінансування. "Дякую від простих людей вашим простим людям, американцям. Я це дуже ціную", - сказав Зеленський.

Він вручив Байдену бойову нагороду українського капітана, заявивши, що військовий хотів, щоб той одержав її. "Незаслужено, але дуже цінно", - сказав Байден про солдатську нагороду, яку йому передав його український колега.

Байден сказав, що в нього та його покійного сина-ветерана Бо Байдена була традиція дарувати один одному монети-челенджі. Він сказав, що він передасть Зеленському таку монету, щоб той передав її військовому, що передав йому свою нагороду.

Після перемовин заплановано брифінг Зеленського та Байдена. Згодом український лідер виступить у Конгресі США.



