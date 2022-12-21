Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд - Білий дім

Президент США Джо Байден у середу оголосить про виділення близько $2 млрд на допомогу Україні, повідомили у Білому домі.

"Президент Байден оголосить про значний новий пакет допомоги Україні обсягом приблизно $2 млрд", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що в рамках цього пакета США нададуть Україні ЗРК Patriot, а також навчатимуть українських військовослужбовців використанню цієї системи.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у середу відвідає США та проведе переговори з американським лідером Джо Байденом.

