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Річард Грант
Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд - Білий дім
08:42 21.12.2022 |
Президент США Джо Байден у середу оголосить про виділення близько $2 млрд на допомогу Україні, повідомили у Білому домі.
"Президент Байден оголосить про значний новий пакет допомоги Україні обсягом приблизно $2 млрд", - йдеться в повідомленні Білого дому.
Зазначається, що в рамках цього пакета США нададуть Україні ЗРК Patriot, а також навчатимуть українських військовослужбовців використанню цієї системи.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у середу відвідає США та проведе переговори з американським лідером Джо Байденом.
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