Фінансові новини
- |
- 19.12.22
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заступник голови фракції «Слуга народу» в Раді написала заяву про вихід з партії
23:08 19.12.2022 |
Нардеп, заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній раді Галина Янченко вирішила написати заяву про вихід з партії.
"Все має межі.
Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.
Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі.
Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку.
Написала заяву про вихід з партії «Слуга народу»"
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
|Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти
|Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада ЄС офіційно затвердила дев'ятий пакет санкцій проти РФ
|Енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською - «Укренерго»
|Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго
|Ракетний удар знову спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми, або блекаут - «Укренерго»
|Київ атакували понад 40 ракет, 37 було збито - спікер Київської військової міськадміністрації
|Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Бізнес
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США