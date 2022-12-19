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АНАЛІТИКА

Заступник голови фракції «Слуга народу» в Раді написала заяву про вихід з партії

23:08 19.12.2022 |

Політика

 

Нардеп, заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній раді Галина Янченко вирішила написати заяву про вихід з партії.

"Все має межі.

Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. 

Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі. 

Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. 

Написала заяву про вихід з партії «Слуга народу»"
 

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