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У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
18:54 19.12.2022 |
Міністри енергетики країн Європейського Союзу в понеділок схвалили обмеження на ціни на газ, яке буде введено в дію, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину, згідно із заявами офіційних осіб і документа, з яким ознайомилося агентство Reuters.
Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС вступить в силу, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.
Обмеження може бути запроваджено в дію починаючи з 15 лютого і спочатку не поширюватиметься на позабіржові угоди, йдеться в документі.
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