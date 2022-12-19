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АНАЛІТИКА

У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину

 

Міністри енергетики країн Європейського Союзу в понеділок схвалили обмеження на ціни на газ, яке буде введено в дію, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину, згідно із заявами офіційних осіб і документа, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС вступить в силу, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.

Обмеження може бути запроваджено в дію починаючи з 15 лютого і спочатку не поширюватиметься на позабіржові угоди, йдеться в документі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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