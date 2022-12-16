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АНАЛІТИКА

Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут

16:05 16.12.2022 |

Україна

 

Мер Києва Віталій Кличко опублікував перелік торгових мереж, торгово-розважальних центрів, аптек та інших закладів, які зможуть працювати під час тривалих відключень електроенергії.

Як уточнив мер у телеграм-каналі, графіки роботи під час відключень можуть бути скорочені.

Торгові мережі: https://tinyurl.com/2wundzdr

ТРЦ: https://tinyurl.com/w22r77e5

Комунальні ринки: https://tinyurl.com/fd95bf6b

С/г ярмарки: https://tinyurl.com/29fxpcj9

Заклади побутового обслуговування: https://tinyurl.com/y5282vcx

Заклади харчування: https://tinyurl.com/5n75nza6

СТО та автотовари: https://tinyurl.com/27t824ac

Приватні медзаклади: https://tinyurl.com/7vjmfrdy

Аптеки КП "Фармація": https://tinyurl.com/44wcz9aw

Ветклініки та зоомагазини: https://tinyurl.com/3nje8whn

Банки: https://tinyurl.com/897vy75x

Відділення "Укрпошти": https://tinyurl.com/525yfyty
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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