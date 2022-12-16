Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут

Цей продаж є другим великим пакетом акцій, який Маск провів з моменту придбання Twitter. Неясно, чи пов'язані ці продажі з придбанням Twitter, але вони дратують інвесторів, які засмучені сприйняттям того, що він спрямовує свою увагу і ресурси на Twitter, замість Tesla.