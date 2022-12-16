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Енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською - «Укренерго»
15:18 16.12.2022 |
Ситуація в енергосистемі, що пережила дев'яту масовану атаку російських агресорів уранці п'ятниці, під контролем, вона зберігає стабільну частоту в 50 Гц і працює синхронно з європейською континентальною мережею, повідомила НЕК "Укренерго".
Згідно з повідомленням компанії у фейсбуці, основною метою терористів знову стали магістральні мережі й об'єкти генерації, внаслідок обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.
При цьому там пояснили, що режим надзвичайної ситуації впроваджений тільки для учасників ринку електроенергії відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії" і стосується лише ринкових операцій.
Щодо електропостачання, компанія зазначила, що на всій території України діє режим аварійних відключень, а його відновлення може тривати більше часу, ніж раніше, враховуючи, що це вже дев'ята хвиля ракетних ударів по енергетичних об'єктах.
Пріоритетно електроенергія подаватиметься на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди.
"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень і розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - описали ситуацію в НЕК.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 грудня, внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми (ОЕС) країни.
Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).
У зв'язку з цим НЕК "Укренерго", згідно з правилами ринку, повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.
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