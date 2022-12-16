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Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго
13:27 16.12.2022 |
Ракетна атака РФ уранці у п'ятницю призвела до пошкодження орієнтовно дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Наразі ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - сказав він в ефірі Національного телемарафону у п'ятницю.
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