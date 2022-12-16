Київ атакували понад 40 ракет, 37 було збито - спікер Київської військової міськадміністрації

У районі Києва у п'ятницю було зафіксовано понад 40 ракет, 37 було збито, повідомив в ефірі телемарафону речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Це одна з наймасовіших ракетних атак від початку широкомасштабної війни", - сказав він.

За його словами, комунальники розпочали роботу після оголошення відбою повітряної тривоги.

