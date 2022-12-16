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АНАЛІТИКА

Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили

11:14 16.12.2022 |

Політика

 

Російські військові випустили по території України більше 60 ракет під час чергового масованого обстрілу 16 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.

Окрім того, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря, а також запуски ракет С-300.

Ігнат також повідомив про роботу бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. До того ж, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів".

Нагадаємо, сьогодні Росія вдалася до чергової масованої атаки по території України. У зв'язку з цим виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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