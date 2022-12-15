Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний вважає одним із головних завдань армії "створити резерви та підготуватися до війни, яка може відбутися у лютому, у кращому випадку в березні, у гіршому - наприкінці січня".

"Вона може розпочатися не з Донбасу, а у бік Києва, з боку Білорусі, не виключаю і південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії тощо. Це те, на чому наразі всім потрібно зосередитись. Хай пробачать мені солдати в окопах, нині важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш затяжних та важких боїв, які можуть розпочатися наступного року", - сказав він в інтерв'ю The Economist.

На його думку, завдання противника сьогодні - виснажити Збройні сили України. Тому, як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, найімовірніше, десь за Уралом готують нові ресурси. Готуються на 100%", - сказав він.

Одночасно, на його думку, це будуть уже не ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Цього не буде. Бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере до армії ще мільйон людей, щоб кидати трупи, як це зробив Жуков, це не принесе бажаного результату у будь-якому разі".

"Наступне завдання, яке у нас є, це насамперед утримати цей рубіж і більше не втрачати позицій. Це дуже важливо. Тому що я знаю, що звільнити його в десять-п'ятнадцять разів важче, ніж здати. Тож наше завдання нині - утриматися", - сказав Залужний, додавши, що "друге стратегічне завдання - підготуватися до цієї війни, яка може відбутися у лютому. Щоб мати змогу вести війну свіжими силами та резервами".

Ще одним завданням він назвав "ПРО та ППО". "На мою особисту думку, я не фахівець із енергетики, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. І якщо (електромережа) буде зруйнована... ось тоді солдатські дружини та діти почнуть замерзати", - сказав він.

Залужний зауважив, що йому "не потрібні сотні тисяч (людей)..." Нам потрібні танки, нам потрібні БТРи, БМП. І нам потрібні боєприпаси".

Головком ЗСУ зазначив, що російські війська пристосувалися до наявності в Україні систем HIMARS. "Вони пішли на відстань, недосяжну для HIMARS. А у нас немає нічого далекобійного", - сказав він.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу цього зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно", - сказав також Залужний.

З такими ресурсами, зазначив він, "я не можу проводити нових великих операцій, хоча ми наразі працюємо над однією. Вона на підході, але ви її ще не бачите.

На його думку, "російська мобілізація спрацювала. Неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не боротимуться. Вони будуть. Цар наказав їм йти на війну, і вони йдуть на війну. Я вивчав історію двох чеченських воєн - там було те саме".

"Вони можуть бути не так добре оснащені, але все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2-1,5 млн людей... Росіяни готують приблизно 200 000 свіжих солдатів", - сказав він.

