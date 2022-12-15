Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція

Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років, організований радянською владою, геноцидом українського народу.

Відповідну резолюцію проголосували у четвер у рамках пленарного засідання Європарламенту. Із 536 депутатів, що проголосували, за - 506, проти - 12, утрималися - 17.

"(ЄП) визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний свідомою політикою радянської влади, геноцидом проти українського народу, оскільки він був скоєний з метою знищити групу людей шляхом умисного створення умов життя, розрахованих на її фізичне знищення", - йдеться у резолюції.

У зв'язку з цим Європарламент закликав Російську Федерацію "як правонаступницю Радянського Союзу офіційно визнати Голодомор і вибачитися за ці злочини". Крім того, ЄП закликав "усі країни та міжнародні організації, які ще не визнали Голодомор геноцидом, зробити це".

ЄП також заявив, що "рішуче засуджує ці акти геноциду тоталітарного радянського режиму, які призвели до загибелі мільйонів українців та завдали значної шкоди основам українського суспільства". "(ЄП) закликає всі країни, особливо Росію та інші країни, що виникли після розпаду Радянського Союзу, відкрити свої архіви штучного голоду 1932-1933 років в Україні", - йдеться в резолюції.

Європарламент вшанував пам'ять усіх жертв Голодомору і висловив солідарність із українським народом, який постраждав у цій трагедії, зокрема з жертвами Голодомору, що залишилися живими, та їхніми сім'ями, і віддав шану загиблим унаслідок цих злочинів, учинених тоталітарним радянським режимом.

Європарламент також висловився за те, щоб держави-члени ЄС і треті країни підвищували поінформованість про ці події та інші злочини, вчинені радянським режимом, шляхом включення історичних знань про них до освітніх та дослідницьких програм, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.

Крім того, ЄП заявив, що шкодує про те, що 90-ті роковини Голодомору відбуваються в той час, коли Росія продовжує свою агресивну війну проти України, порушує суверенітет і територіальну цілісність цієї країни і прагне ліквідувати Україну як національну державу і знищити самобутність та культуру її людей. ЄП засудив той факт, що агресивна війна Росії проти України призвела до глобальної продовольчої кризи, коли Росія знищує та грабує українські зернові склади та продовжує заважати Україні експортувати зерно до найбідніших країн.

ЄП також засудив маніпулювання історичною пам'яттю нинішнім російським режимом із метою свого виживання. "У зв'язку з цим (ЄП) знову засуджує примусове закриття російською владою організацій з прав людини та цивільних прав Міжнародного товариства "Меморіал" та Правозахисного центру "Меморіал". "(ЄП) закликає ЄС та його держави-члени, державні та приватні інститути та все громадянське суспільство активно засуджувати та спростовувати всі спроби спотворення історичних фактів чи маніпулювання суспільною думкою в Європі за допомогою неправдивих історичних наративів, які сфабриковані та поширені для підтримки ідеології та виживання кримінальних режимів", - йдеться у декларації.

Крім того, ЄП "рішуче засудив усі форми тоталітаризму" і висловив жаль про те, що злочини радянського тоталітарного режиму досі не оцінені з правової точки зору, їх винні не притягнуті до відповідальності, а злочини ніколи не були засуджені міжнародною спільнотою". "(ЄП) закликає до всеосяжної історичної та правової оцінки радянського режиму та відкритого публічного обговорення його злочинів, що має першорядне значення для створення спільної європейської історії та пам'яті і, отже, для зміцнення стійкості наших суспільств перед сучасними загрозами демократії; знову заявляє, що оцінка радянського режиму та прозоре публічне обговорення його злочинів найбільш важливі для самої Росії, щоб підвищити поінформованість громадськості, підвищити стійкість до дезінформації та спотворених історичних наративів та запобігти повторенню таких злочинів", - переконані в ЄП.

"Оскільки Україна відзначає 90-річчя початку Голодомору, ми не можемо ігнорувати історичні паралелі. Сталінська Радянська Росія націлювалася на мирних жителів, озброюючи їжу та голод; Путінська Росія знову цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, озброюючи продукти харчування та руйнуючи найважливішу інфраструктуру, щоб позбавити українців тепла та світла", - сказала заступник голови Групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене.

"Незасуджена жорстокість продовжує повторюватися доти, доки ми не захочемо заявити про це. Нарешті Європа починає усвідомлювати свій моральний обов'язок повністю оцінити, визнати та засудити радянські злочини. Європейський парламент має бути провідним голосом у цьому питанні", - наголосила Юкнявічене.

