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АНАЛІТИКА

Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд макрофіну в 2023 році

 

Депутати Європарламенту схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

Про це йдеться у заяві ЄП, пише "Європейська правда"

Парламент прийняв за так званою терміновою процедурою запропоновану Радою ЄС зміну в регламенті макрофінансової допомоги плюс, яка дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами позики як альтернативи бюджету ЄС.

Довгострокова позика, яка надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

"Вона також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

13 грудня посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги, але довелося піти на поступки Угорщині, яка блокувала це рішення.
Ключові теги: ЄС
 

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