ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік, повідомляє Єврокомісія.

"Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі €500 мільйонів у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - ідеться у повідомленні Єврокомісії у твіттері.