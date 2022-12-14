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ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні
13:54 14.12.2022 |
ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік, повідомляє Єврокомісія.
"Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі €500 мільйонів у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - ідеться у повідомленні Єврокомісії у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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