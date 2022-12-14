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ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні

 

ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік, повідомляє Єврокомісія.

"Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі €500 мільйонів у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - ідеться у повідомленні Єврокомісії у твіттері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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