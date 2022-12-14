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США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters
23:53 13.12.2022 |
Білий дім завершує підготовку відправлення в Україну системи протиракетної оборони PATRIOT, про що можуть оголосити вже на цьому тижні.
Про це з посиланням на джерела повідомляють американські ЗМІ.
Телекомпанія CNN і агентство Reuters повідомляють, що Вашингтон "завершує підготовку домовленостей" про передачу системи PATRIOT. За їхніми даними, рішення можуть ухвалити вже на цьому тижні.
Про можливу передачу нової системи ППО першою повідомила CNN, посилаючись на анонімних високопоставлених чиновників.
"План Пентагона ще повинен бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж його направлять на підпис президенту Джо Байдену. Три чиновники підтвердили CNN, що таке схвалення очікується", - повідомила телекомпанія.
Скільки саме установок зможе отримати Україна, співрозмовники СNN не сказали. Журналісти згадують, що одна батарея PATRIOT зазвичай складається з радара, машини - командного пункту, допоміжної техніки і до восьми пускових установок по 4 ракети в кожній.
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