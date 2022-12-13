Рада дозволила бізнесу зберігати до 2000 літрів пального для генераторів без ліцензій

Верховна Рада звільнила від ліцензування зберігання пального для генераторів обсягом до 2000 літрів. Ця норма передбачена законопроєктом №8196, який у вівторок, 13 грудня, було підтримано 331 депутатом.

Зберігання більших обсягів дозволяється за умови подання декларації до Державної податкової служби.

Ухвалення законопроєкту пов'язано з тим, що чинне законодавство передбачає відповідальність для юридичних осіб за неліцензійне зберігання пального - штраф до 500 000 грн.

Рада прибрала цю норму на період воєнного стану і 30 днів після його завершення.

Фізичним особам жодні дозволи не потрібні.

Законопроєкт №8196 та пов'язаний із ним №8197 ("за" - 332 голоси) також передбачає короткострокові податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури: на законодавчому рівні скасовуються податки на ввезення генераторів та іншого подібного обладнання, а також Starlink.