Фінансові новини
- |
- 12.12.22
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Клуб багатих країн» відкриє офіс в Україні
17:03 12.12.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн підписали угоду про привілеї, імунітети та пільги. Угода офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого "Офісу зв'язку" ОЕСР, повідомляється на урядовому порталі.
Угода погоджена із сучасними реаліями та за формою відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами організації. Документ також забезпечує правову основу для розширення та поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР у контексті подальшого членства в організації.
"Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року для надання підтримки нашій державі під час відновлення", - прокоментував прем'єр.
Шмигаль також зазначив, що цього місяця Україна отримала опис положень програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти організації в різних галузях. Прем'єр додав, що Україна готова спільно розпочати його підготовку, щоб якнайшвидше приєднатися до ОЕСР.
"Це стане маркером готовності України до вступу до ЄС і сприятиме утвердженню нашої держави як регіонального лідера", - вважає прем'єр.
* 5 липня Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.
* 26 вересня ОЕСР почала розглядати заявку на вступ України.
* 5 жовтня ОЕСР визнала перспективу членства України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про медіа потрібно зняти з розгляду ВР, оскільки він обмежує свободу слова та не відповідає вимогам ЄС, - НАУМ
ТОП-НОВИНИ
|«Клуб багатих країн» відкриє офіс в Україні
|Рада ЄС погодила збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю, на 2 млрд євро
|Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
|США наклали санкції на голову ОАСК Вовка
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Усунення мера Чернігова Атрошенка: Як влада зробила подарунок євроскептикам
|Порошенко отримав нагороду Міжнародного демократичного союзу за свободу
|Одеська справа. Чи потягне Кауфман Труханова за собою
|Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
|Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу
|Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту
Бізнес
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології