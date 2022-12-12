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АНАЛІТИКА

«Клуб багатих країн» відкриє офіс в Україні

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн підписали угоду про привілеї, імунітети та пільги. Угода офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого "Офісу зв'язку" ОЕСР, повідомляється на урядовому порталі.

Угода погоджена із сучасними реаліями та за формою відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами організації. Документ також забезпечує правову основу для розширення та поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР у контексті подальшого членства в організації.

"Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року для надання підтримки нашій державі під час відновлення", - прокоментував прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що цього місяця Україна отримала опис положень програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти організації в різних галузях. Прем'єр додав, що Україна готова спільно розпочати його підготовку, щоб якнайшвидше приєднатися до ОЕСР.

"Це стане маркером готовності України до вступу до ЄС і сприятиме утвердженню нашої держави як регіонального лідера", - вважає прем'єр.

* 5 липня Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.
* 26 вересня ОЕСР почала розглядати заявку на вступ України.
* 5 жовтня ОЕСР визнала перспективу членства України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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