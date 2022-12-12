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Рада ЄС погодила збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю, на 2 млрд євро
16:20 12.12.2022 |
Рада ЄС у понеділок досягла політичної згоди щодо збільшення Європейського фонду миру, з якого ЄС відшкодовує державам-членам поставки озброєння Україні.
Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".
Рада ЄС, зокрема, ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) у 2023 році з можливістю подальшого збільшення на пізнішому етапі.
Загальне збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру до 2027 року становитиме до 5,5 млрд євро (у цінах 2018 року).
Угода буде офіційно оформлена на початку 2023 року, коли високий представник ЄС надасть пропозицію про внесення поправки до рішення Ради (CFSP) 2021/509.
Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, відзначила пресслужба.
"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш як за два роки Європейський фонд миру довів свою ефективність. Він повністю змінив те, як ми підтримуємо наших партнерів у галузі оборони. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Завдяки Європейському фонду миру ЄС вже підтримав Збройні Сили України шістьма послідовними пакетами підтримки (на 3,1 млрд євро), а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія, а також військові компоненти операцій з підтримки миру.
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