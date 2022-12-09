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США наклали санкції на голову ОАСК Вовка
22:45 09.12.2022 |
Державний департамент США в п'ятницю оголосив про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Державний департамент США вносить Вовка до санкційного списку через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси", - йдеться в повідомленні відомства.
Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, й передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.
В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" тощо.
У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
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