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Порошенко отримав нагороду Міжнародного демократичного союзу за свободу
13:02 09.12.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко у Вашингтоні на форумі Міжнародного демократичного союзу отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ - зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки, Abrams.
"Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом - другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти", - сказав Порошенко.
Він також наголосив, що українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу.
"Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони", - наголосив Порошенко.
На його думку, ця нагорода є важливим символом і сильним посланням про єдність і солідарність демократичного світу з Україною. Посланням про те, що Вільний світ підтримуватиме Україну, доки це буде потрібно.
Міжнародний демократичний союз (IDU) - глобальне об'єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.
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