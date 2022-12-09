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АНАЛІТИКА

Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета військової допомоги США

 

Міністерство оборони США в п'ятницю оприлюднило подробиці останнього пакета військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Пентагону, до пакета входять:

* додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
* обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
* засоби протиповітряної оборони;
* високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
* близько 150 генераторів;
* польове обладнання.

"Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою", - наголосили в Пентагоні.

Останній пакет військової допомоги Україні було виділено в межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.

За адміністрації Джо Байдена США надали Україні 20 мільярдів доларів безпекової допомоги, з них понад 19,3 мільярда доларів - з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Нагадаємо, нижня палата американського Конгресу - Палата представників - підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.
Ключові теги: США
 

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