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Св. Франциск Асізський
Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета військової допомоги США
20:44 09.12.2022 |
Міністерство оборони США в п'ятницю оприлюднило подробиці останнього пакета військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За інформацією Пентагону, до пакета входять:
* додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
* обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
* засоби протиповітряної оборони;
* високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
* близько 150 генераторів;
* польове обладнання.
"Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою", - наголосили в Пентагоні.
Останній пакет військової допомоги Україні було виділено в межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.
За адміністрації Джо Байдена США надали Україні 20 мільярдів доларів безпекової допомоги, з них понад 19,3 мільярда доларів - з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
Нагадаємо, нижня палата американського Конгресу - Палата представників - підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.
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|Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета військової допомоги США
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