Одеська справа. Чи потягне Кауфман Труханова за собою

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Головний інтерес у слідства - не до Кауфмана та Грановського, а до Труханова. Спонсори мера - це лише ключик до його таємниць.

Головна тема в Одесі зараз - які свідчення дадуть троє осіб, про затримання яких повідомило НАБУ. Точніше, на кого у міській та обласній владі вони дадуть свідчення. І куди ще може потягнутись ця ниточка.

Справа Кауфмана чи справа Труханова?

За офіційною інформацією, 6 грудня під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста та вчиняла інші корупційні злочини. Слідством встановлено, що з осені 2021 р. учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація контролювала усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міськради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу міських чиновників та депутатів, які забезпечували ухвалення міськрадою необхідних рішень.

НАБУ та САП не назвали прізвищ затриманих, лише повідомили, що два з них - це "співорганізатори злочинної організації: відомий одеський бізнесмен та народний депутат України IV скликання", а третій - "їхня довірена особа". Усім їм світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За даними одеської інтернет-газети "Думська", співорганізатори - це "великий бізнесмен Борис Кауфман та його бізнес-партнер Олександр Грановський, яким належить одеський аеропорт, низка готелів та тютюнова компанія TEDIS", а третій учасник - це "менеджер однієї зі створених партнерами фірм Костянтин Єфремов".

Щодо Олександра Грановського потрібно спеціально наголосити, що йдеться не про нардепа VIII скликання (2014-2019 рр.) Олександра Михайловича Грановського, а про нардепа IV скликання (2002-2006) Олександра Геннадійовича Грановського, який потрапив до парламенту за списком СДПУ(о) - тодішньої партії Медведчука.

Очевидно, що корупція - це гра, в яку грають удвох. І якщо є ті, хто дає хабарі, то мають бути й ті, хто їх бере.

5 грудня "Думська" повідомила, що у приміщеннях мерії Одеси проводяться слідчі дії. Співробітники НАБУ вилучають документи у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників, а також у юридичному та фінансовому департаментах.

Два роки тому ЗМІ розповідали, що Труханов зобов'язаний Кауфману та Грановському своїм кріслом, бо саме завдяки їхній підтримці він успішно провів виборчу кампанію восени 2020 р. і залишився міським головою. Тому не дивно, що детективи НАБУ почали копати у напрямку можливих бонусів від мера своїм спонсорам. І треба розуміти, що якщо справа дійшла до затримання Кауфмана та Грановського та обшуків у кабінетах Труханова та його заступників, то слідчі вже накопичили достатньо інформації та чітко знали, де і що саме шукати.

До того ж, НАБУ має давній інтерес до Труханова. 6 жовтня минулого року детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам, у тому числі меру, головам двох комісій та двох департаментів міськради, у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. Розслідування діяльності цього злочинного угруповання зараз перебуває на завершальній стадії, інформує НАБУ.

Тому можна стверджувати або принаймні припустити, що головний інтерес слідства - не Кауфман і Грановський, а Труханов. Спонсори мера - це лише ключик до його таємниць.

7 грудня Вищий антикорупційний суд обрав Кауфману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу на волю під заставу 129 млн грн. Ймовірно, сподіваючись на те, що підозрюваний не втече, а співпрацюватиме зі слідством.

Куди ще потягнеться ниточка

Зазначимо, що НАБУ наразі дуже потрібна демонстрація успіхів. Три тижні тому було оголошено конкурс на посаду директора НАБУ, до 20 грудня прийматимуться документи від кандидатів. Хто стане переможцем конкурсу, зараз не може сказати ніхто. Не виключено, що це буде чужинець, тобто людина зі сторони, яка може захотіти здійснити радикальні зміни. Тому нинішня команда НАБУ, можна сказати, життєво зацікавлена саме зараз взяти на себе гучні публічні зобов'язання, щоб у нового директора не піднялася рука розпочати чистку такої чудової команди, яка вже вдруге впритул підібралася до Труханова і ось-ось його посадить.

З тих же міркувань можна припустити, що НАБУ намагатиметься протягнути ниточку на вищі рівні - обласний і навіть центральний. 6 грудня "Думська" повідомила, що слідом за обшуками в мерії пройшли слідчі дії в будівлі, де розташовані обласна рада та обласна військова адміністрація.

Втім, якщо НАБУ потрібна максимально гучна справа, то можна очікувати, що слідчі посилено займуться зв'язками між Трухановим та Банковою. Тим більше, що медіа вже не раз розповідали про такі зв'язки. Та й взагалі, важко повірити, щоб мафія у місті-мільйоннику могла успішно діяти без "даху" у Києві. Тож одеська історія, швидше за все, матиме київське продовження.