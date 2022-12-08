Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу

Комітет Сенату США із закордонних справ у середу схвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив співавтор резолюції, сенатор від Демократичної партії Бен Кардін.

"Злочини, які вчиняються проти українського народу в ході незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид. Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати постійні атаки, але невинні життя будуть продовжувати гинути, поки Росія не зрозуміє наслідків своїх огидних дій. Відповідальність має настати", - наголосив він.

Після схвалення в профільному комітеті резолюція може бути винесена на голосування в Сенат. Дату голосування має визначити лідер демократичної більшості Чак Шумер.

Нагадаємо, резолюцію про визнання дій Росії геноцидом українського народу Кардін та його колега по Сенату Джим Ріш представили ще в липні.

Проєкт резолюції засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України та закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Документ також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Раніше кілька держав на політичному рівні назвали російську агресію в Україні геноцидом українського народу.