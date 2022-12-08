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АНАЛІТИКА

Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту

 

Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 7 грудня оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

По-перше, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що йдеться у тому числі про осіб, яких можна вважати відповідальними за цілеспрямовані удари по цивільних цілях, вивезенні українських дітей до РФ, вивезенні привласненої сільськогосподарської продукції з окупованхи територій. 

По-друге, Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків - включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. 

По-третє, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення - включно з певними хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані у воєнних цілях. 

По-четверте, Єврокомісія підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників. 

"Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до Росії моторів для дронів, як і експорт до третіх країн, як Іран, які можуть постачати дрони Росії", - зазначила фон дер Ляєн. 

Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах. 

На додачу, Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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