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Зеленський став людиною року за версією Time
17:09 07.12.2022 |
Американський журнал Time оголосив Володимира Зеленського людиною року. Свій вибір редакція тижневика пояснила впливом президента України на боротьбу за демократичні цінності у світі.
Цьогорічного переможця Time назвав у середу, 7 грудня, обравши його із короткого списку, оголошеного раніше.
Редакція зазначила, що цього року вибір був як ніколи простим - "Володимир Зеленський активізував світ так, як ми не бачили десятиліттями".
Журнал зазначив, що Зеленський надихнув українців і отримав міжнародне визнання за свою мужність у протистоянні російському вторгненню.
"Успіх Зеленського як лідера воєнного часу ґрунтується на тому факті, що мужність є заразною", - йдеться у повідомленні.
"Володимир Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі після початку вторгнення Росії. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися", - йдеться у дописі Time.
Редакція журналу також відзначила візити Зеленського на передову під час запеклих бойових дій на Донбасі та у звільнений Херсон.
У колажі на обкладинці Time також є український шеф-кухар Євген Клопотенко, парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), дитяча лікарка Ірина Кондратова.
До шорт-листу впливового тижневика потрапили лідер КНР Сі Цзіньпін, голова SpaceX, Tesla й Twitter Ілон Маск, Верховний суд США, учасники протестів в Ірані, декілька американських політиків, захисників контролю за зброєю у США та колишня дружина Джеффа Безоса МакКензі Скотт.
Володимира Зеленського також обрано людиною року за версією журналу Financial Times.
У вересні на обкладинку Time потрапив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який увійшов до списку найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу.
Американське видання щороку з 1927 року проводить конкурс, обираючи визначних особистостей, групи або ідеї.
"Людина року" визначається редакційним керівництвом журналу відповідно до позитивного, а часом і негативного впливу на новини і на життя людства окремої особистості протягом року.
Свого часу на обкладинку Time потрапляли Вінстон Черчилль, Адольф Гітлер і Йосип Сталін.
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