Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав ЗСУ з професійним святом, наголосивши, що гордий бути їхнім головнокомандувачем у цей важкий час.

"Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України!" - написав він у телеграм-каналі.

Залужний також побажав якнайшвидшого відновлення пораненим воїнам, а "всім, хто в строю - сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру".

"Слава Збройним силам України! Слава Україні!" - написав він.

