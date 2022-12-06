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АНАЛІТИКА

Українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили 60 із понад 70 ракет

17:57 05.12.2022 |

Політика

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні росіяни загалом випустили понад 70 ракет. За попередніми даними, 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 запустили стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також 22 ракети типу "Калібр" запустили з кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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