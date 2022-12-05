Механізм призупинення безвізу: Україна виконує критерії, але потрібен прогрес в боротьбі з корупцією

В ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері боротьби з корупцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на п'ятий звіт Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів.

В Єврокомісії відзначили, що їх оцінка переважно відображає ситуацію, що склалася до початку неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року.

Однак, незважаючи на ситуацію, що кардинально змінилася, і те, що мільйонам українців надано тимчасовий захист в ЄС, Єврокомісія вважає, що залишається актуальним продовжувати моніторинг дотримання Україною критеріїв візової лібералізації.

"В цілому Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації та вживає заходів для виконання попередніх рекомендацій Єврокомісії. Однак необхідний подальший прогрес, зокрема, у боротьбі з корупцією" - йдеться у звіті.

Звіт відзначає той факт, що у червні 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

"Комісія продовжуватиме підтримувати українську владу, у тому числі у проведенні реформ, необхідних для безперервного виконання вимог щодо візової лібералізації" - йдеться у документі.

З огляду на це Єврокомісія висунула українській владі низку рекомендацій.

Зокрема, в ЄС очікують, що Україна приведе свою візову політику у відповідність до списків третіх країн, які потребують візового режиму з ЄС, зокрема тих третіх країн, які становлять загрозу для ЄС з точки зору нелегальної міграції або безпеки.

Крім того, в Єврокомісії закликали Київ продовжити зусилля з підвищення ефективності антикорупційних інституцій та правоохоронних органів, у тому числі шляхом надання НАБУ права на автономне прослуховування телефонних розмов.

Також в ЄК закликали невідкладно завершити поточні конкурси на керівні посади в НАБУ та АРМА і вжити подальших заходів для вдосконалення антикорупційного законодавства з метою посилення інституційної незалежності та процедур, зокрема, шляхом внесення змін до процедур відбору посадових осіб САП, визначивши вирішальну роль незалежних експертів з міжнародним досвідом у процесах відбору; та внесення змін до законодавства про АРМА щодо управління арештованими активами та прийняття національної стратегії з повернення активів.

Також в ЄС очікують удосконалення процедури відбору вищого керівництва прокуратури - вона має стати більш прозорою, справедливою та такою, що ґрунтується на заслугах.

Крім того, у звіті сказано, що Україна має вжити подальших заходів для покращення дотримання стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, враховуючи обмеження безпеки, накладені воєнним станом, зокрема щодо віртуальних активів, кінцевих бенефіціарних власників та нагляду за визначеними нефінансовими підприємствами та професіями.

В Єврокомісії також зазначили, що оцінюючи прогрес у вищезазначених сферах у наступному звіті, вони візьмуть до уваги наслідки триваючої російської військової агресії проти України та її вплив на функціонування української системи державного управління.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п'ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П'ята причина для можливого скасування безвізу - відкат у проведенні реформ.