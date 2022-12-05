В Україні масові перебої зі світлом: де виникли проблеми

В Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків РФ. У декількох областях повідомляють про масові відключення.

Де виникли проблеми з електропостачанням - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Сумська область

В "Сумиобленерго" повідомили, що регіон залишився повністю без електропостачання. Енергетики застосували екстрене відключення, щоб запобігти аваріям.

Кривий Ріг

За словами керівника військової адміністрації Олександра Вілкула, частина Кривого Рогу залишилася без світла, відключені деякі котельні та насосні станції.

"Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15:30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу", - зазначив він.

Одеська область

В Одесі та частково в області зникло світло. Крім того, в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. У місті повністю відсутнє водопостачання.

У Молдові також зафіксовані перебої зі світлом через обстріл Одеської області. Молдавська енергетична компанія повідомляє про можливе відключення електроенергії в країні.

Житомирська область

У Житомирі і деяких населених пунктах області частково відсутня електроенергія. Також у Житомирі перебої з водопостачанням.

Чернігівська та Черкаська області

Голова Черкаської області Ігор Табурець повідомив, що у регіоні ввели аварійні відключення світла. За його словами, обмеження вводять через можливі удари росіян по енергосистемі.

Також про можливі перебої з подачею води, тепла та світла попередив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Миколаївська область

У Миколаївській області масові відключення світла. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.