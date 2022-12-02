Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври до Православної Церкви України.
"Лавра - це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала можливість користуватися приміщеннями. Хто завгодно може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не приймав", - сказав Данілов у п'ятницю ввечері в ефірі "Настоящее время".
"Передати храми неможливо. Треба розібратися, що там відбувається. В указі все прописано, що має статися", - сказав він. При цьому, за його словами, "якщо буде доведено, що ця організація співпрацює з РФ, вони будуть закриті та заборонені на території нашої держави".
Раніше Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у четвер.
"Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні із державою-агресором", - сказав він.
За його словами, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено "забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".
Раніше на сайті ПЦУ з'явилося повідомлення, що 1 грудня 2022 р. було
зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого
монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви
України).
Зазначено, що статут монастиря було зареєстровано 1 грудня, а вже 2
грудня відомості про нього було внесено до Єдиного реєстру (номер
юрособи в реєстрі – 45081205).
У ПЦУ додають, що очолювати монастир як юридичну особу буде
Митрополит Київський та всієї України Епіфаній (Сергій Думенко), який за
посадою "є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним
керівником Київської лаври".