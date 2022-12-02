Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Іспанія вже передала Україні першу партію зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наші перші Hawk'і вже надані Іспанією", - написав Резніков у твіттері в п'ятницю за підсумками зустрічі з іспанською колегою Маргаритою Роблес в Одесі.

Глави оборонних відомств України та Іспанії разом вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за Україну, та відвідали українських солдатів у госпіталі.

"Іспанія підтримує Україну: гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки буде продовжено. Більше наших солдатів навчатимуться в Іспанії", - додав Резніков.

Пост проілюстрований спільним фото Резнікова та Роблес.

Як повідомлялося, зустріч у форматі "Рамштайн-6" відбулася у середу, 12 жовтня у Брюсселі (Бельгія). Першим пунктом на порядку денному зустрічі було посилення ППО України. Про рішення Іспанії поставити Україні чотири ЗРК Hawk повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Удень 2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна незабаром отримає батарею ЗРК Aspide та чотири системи ППО Hawk від Іспанії.

"Я дуже радий, що новий пакет є. Він уже на шляху в Україну, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження ", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Іспанії в Києві.

Він також звернув увагу на те, що після того, як глава МЗС Іспанії поінформував про рішення передати Україні системи Hawk, це стало сигналом для інших країн розпочати пошук систем Hawk та їх підготовку для передачі Україні.