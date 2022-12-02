Зеленський доручив розібратись з УПЦ МП і Києво-Печерською лаврою. Що це значить

Президент Володимир Зеленський провів засідання ради нацбезпеки та оборони, яка була присвячена церковній темі та боротьбі з впливом Росії на церковне життя України.

Зеленський доручив розібратись, наскільки Українська православна церква досі пов'язана з Російською православною церквою, спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков, а також перевірити підстави користування церквами (а такою фактично є тільки УПЦ - Ред.) будівель Києво-Печерської лаври.

Це досить радикальне рішення РНБО та президента, який раніше намагався обережно підходити до церковних питань.

Проте, як писала 30 листопада ВВС News Україна, президент останнім часом готувався до різкого втручання у церковне життя на фоні війни Росії проти України та можливих зв'язків УПЦ з Московським патріархатом.

Останній, як відомо, активно підтримує війну Росії проти України та політику Володимира Путіна.

Митрополит Онуфрій, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, митрополит Епіфаній

Напередодні рішення Зеленського

Як вказувала раніше ВВС News Україна, низка обшуків СБУ у приміщеннях УПЦ та перевірка на наявність проросійських матеріалів і зв'язків у єпископів та священників з Росією були пов'язані із радикальною зміною політики як президента Зеленського, так і керівництва СБУ.

Співрозмовник ВВС в СБУ вказував, що служба показала президенту докази співпраці представників УПЦ з окупантами, після чого отримала дозвіл на системні слідчі дії щодо представників цієї структури.

Зміна політики також була пов'язана і зі зміною керівника СБУ Івана Баканова, який раніше симпатизував УПЦ, на Василя Малюка.

Окрім того, чітким сигналом зміни політики президента щодо церковного питання було публічне оголошення Зеленським початку співпраці з радником у церковних справах Віктором Єленським.

Пан Єленський відомий своїм прихильним ставленням до створення в 2018 році в Україні автокефальної церкви, отримання томоса та розбудови Православної церкви України.

У розмові з ВВС пан Єленський вказував, що президент вирішив глибоко вивчити церковне питання і задля захисту національної безпеки країни розібратись з російським впливом на УПЦ. Та активніше працювати для об'єднання українського православ'я.

За словами Єленського, президент вже суттєво змінив ставлення до Православної церкви України, створенню якої сприяв попередній президент Петро Порошенко. Через що у перші роки правління Зеленського його адміністрація мала певну напругу у стосунках з ПЦУ.

Також співрозмовники ВВС у парламенті вказували, що президент перебуває на межі ухвалення важливих церковних рішень.

У Раді чекали, що Зеленський або підтримає проєкт про законодавчі обмеження діяльності церков зі зв'язками з Росією, який внесла опозиція, або ж ініціює власні подібні документи.

І вже 1 грудня ввечері Володимир Зеленський зробив перші рішучі кроки у цій сфері.

Що доручив зробити Зеленський

Своє вечірнє звернення до народу Зеленський присвятив переважно церковній тематиці.

Він повідомив, що 1 грудня відбулося засідання РНБО, на якому "розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором".

Зеленський вказав, що, на жаль, "навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла".

Тому він вважає, що треба створити такі умови, коли будь-які залежні від Росії діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини.

Для цього РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій". Строк для внесення - два місяці.

Насправді такий законопроєкт ще кілька днів тому внесли до парламенту депутати від фракції "ЄС" Петра Порошенка.

Проте співрозмовник ВВС у фракції вже вказують, що попри суперечності готові підтримати ініціативу президента.

Звісно, головним кандидатом на такий статус є УПЦ. Вона донедавна була офіційно частиною Московського патріархату.

Проте після початку війни Росії проти України вона усіляко засуджує керівництво РПЦ, а 27 травня провела спеціальний собор, на якому оголосила про незалежність.

УПЦ прибрала зі статуту практично всі згадки про Московський патріархат.

Як вказують експерти, формально церква могла прибрати зв'язок з Росією, проте канонічно вона все одно підпорядковується РПЦ.

У самій УПЦ зв'язок з Росією заперечують, а останні дії СБУ називали незаконними та безпідставними.

Друге доручення РНБО - державній службі з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Вона має провести експертизу статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності - вжити передбачених законом заходів.

Профільний закон давно передбачає, що церкви із центром у Росії мають вказувати це у своїй назві. Проте за президента Зеленського ця норма майже не працювала щодо УПЦ.

Патріарх Кирило та митрополит Онуфрій

Нещодавно ДЕСС повідомила, що формального зв'язку УПЦ з Московським патріархатом немає. Але про канонічний зв'язок таки вказала.

Третє доручення - розібратись з Києво-Печерською лаврою.

РНБО попросила забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Це майно зараз у державній власності, проте перебуває переважно у користуванні УПЦ. Натомість ПЦУ також просить надати їй частину майна для проведення богослужінь у лаврі.

Четверте доручення президента - спеціальним органам "активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України".

Що останні два місяці СБУ і так активно робить.

Також РНБО запровадило санкції щодо осіб, які можуть порушувати всі ті принципи, про які казав президент.

Хто потрапив під санкції - поки що невідомо.

Окрім того, президент доручив суттєво розширити повноваження державної служби з етнополітики та свободи совісті для роботи у релігійній сфері.

"Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність", - наголосив президент, але додав, що це робитимуть тільки у правовий та демократичний спосіб.

Перші реакції

Під час обшуків на Закарпатті у монастирі УПЦ знайшли пояснення, чому і далі можна поминати патріарха Кирила

Співрозмовники ВВС News Україна у різних партіях та церковних організаціях досить серйозно поставились до ініціативи президента.

Хоча деякі експерти не надто вірять, що можна чекати на реальні зрушення, загалом настрій такий - "тепер все серйозно".

З одного боку, останні обшуки СБУ, мовляв, роблять багато галасу і дають мало переконливих доказів для кримінальних справ. Але вони ж і показали суспільству багато свідчень того, що низка діячів УПЦ і далі вважають себе частиною РПЦ. І навіть поминають патріарха Кирила.

Команда президента, як переконані кілька співрозмовників у церковній сфері, пересвідчилась, що суспільство сприймає і підтримує рішучі дії у релігійній сфері в умовах війни з Росією.

"Президент дійшов до розуміння того, що без незалежної церкви не буде незалежної України", - каже співрозмовник в ПЦУ і чекає від Зеленського реальних кроків в умовах війни.

Опоненти президента з команди Петра Порошенка також підтримали починання Зеленського і сподіваються, що вони будуть реально втілені.

Такий колаж - одна з перших реакцій на ініціативу президента з боку відомого журналіста, історика та документаліста Олександра Зінченка

А в мережі відомі журналісти та політичні діячі навіть почали жартувати і постити у соцмережах фотографії Зеленського із лозунгами часів виборів його опонента Петра Порошенка - "Армія, мова, віра".

Натякаючи, що президент з часу виборів і в умовах війни зробив серйозну еволюцію поглядів. І дуже серйозно почав займатись Збройними силами, мовним питанням, а тепер ще й релігійною сферою.