Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Поштовий тероризм» в Іспанії: підозрілі пакети надійшли прем'єру і Міноборони
13:33 01.12.2022 |
В Іспанії стало відомо про відправку ще двох підозрілих пакетів на адресу прем'єр-міністра та міністерства оборони країни на додаток до трьох, про які повідомлялось раніше, включно з пакетом, що вибухнув на території посольства України.
Про це пише іспанське видання El Mundo, повідомляє "Європейська правда".
Національна поліція проінформувала Національний суд про перехоплення ще одного пакета з піротехнічним матеріалом. Він був відправлений голові уряду Іспанії Педро Санчесу та виявлений ще 24 листопада.
Підозріле відправлення, надіслане звичайною поштою, виявив департамент безпеки, фільтруючи кореспонденцію. Це був конверт на ім'я голови уряду, який негайно знешкодили.
Крім того, сьогодні до міністерства оборони надійшов запальний конверт, що активується при відкритті. Він був надісланий з Іспанії.
На додачу у середу вранці підозрілий пакет знайшли на авіабазі в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною.
Цей пакет був схожий на ті, що надійшли до посольства України та компанії з виробництва зброї Instalaza у Сарагосі. Ця компанія виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами.
Зараз слідчі аналізують зв'язки між відправленнями та їхній ймовірний зв'язок із ситуацією в Україні
Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент в українському посольстві як терористичний злочин.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною
|Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу
|Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів - ще більше вже у дорозі
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
|ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії - фон дер Ляєн
|Союзники з НАТО нарощуватимуть підтримку Україні - заява
|Угорщина поновила блокаду участі України в засіданнях НАТО
|Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
|Страх чи розрахунок? Чому Зеленський досі не заборонив УПЦ
Бізнес
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius