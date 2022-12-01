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АНАЛІТИКА

«Поштовий тероризм» в Іспанії: підозрілі пакети надійшли прем'єру і Міноборони

 

В Іспанії стало відомо про відправку ще двох підозрілих пакетів на адресу прем'єр-міністра та міністерства оборони країни на додаток до трьох, про які повідомлялось раніше, включно з пакетом, що вибухнув на території посольства України.

Про це пише іспанське видання El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Національна поліція проінформувала Національний суд про перехоплення ще одного пакета з піротехнічним матеріалом. Він був відправлений голові уряду Іспанії Педро Санчесу та виявлений ще 24 листопада. 

Підозріле відправлення, надіслане звичайною поштою, виявив департамент безпеки, фільтруючи кореспонденцію. Це був конверт на ім'я голови уряду, який негайно знешкодили.

Крім того, сьогодні до міністерства оборони надійшов запальний конверт, що активується при відкритті. Він був надісланий з Іспанії.

На додачу у середу вранці підозрілий пакет знайшли на авіабазі в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною.

Цей пакет був схожий на ті, що надійшли до посольства України та компанії з виробництва зброї Instalaza у Сарагосі. Ця компанія виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами.

Зараз слідчі аналізують зв'язки між відправленнями та їхній ймовірний зв'язок із ситуацією в Україні

Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент в українському посольстві як терористичний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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