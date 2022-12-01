Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу

Іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю, в тому числі для України, отримала 30 листопада поштою вибуховий пристрій у пакеті, повідомляє іспанське видання El Periodico. Раніше того ж дня подібна "посилка" вибухнула у посольстві України в Мадриді.

На пакеті розміром 10 на 15 сантиметрів, доставленому до Instalaza, було написано, що його відправили з України, повідомив місцевий чиновник радіостанції SER. Уже знаючи про вибух у столиці, працівники компанії зателефонували до поліції. Правоохоронці оточили район і передали конверт саперам. Просвічування рентгенівськими променями показало, що в ньому знаходиться вибуховий пристрій і нитка, яка приводить його в дію під час відкриття. Пакунок знищили контрольованим вибухом. Ніхто не постраждав.

Instalaza виробляє, зокрема, ручні протитанкові гранатомети С30, які Іспанія постачала Україні для протистояння російським військам.

Під час вибуху в посольстві постраждав працівник

Аналогічний конверт, доставлений також 30 листопада до посольства України в Мадриді, був адресований послу Сергію Погорельцеву. Однак його відкрив комендант посольства, який запідозрив неладне. Пролунав вибух, внаслідок якого охоронець отримав легку травму руки. Вже ввечері того ж дня його виписали з лікарні.

За даними SER, обидва пакети мали одного відправника - на них була написана однакова адреса електронної пошти. Іспанська поліція розслідує зв'язок між цими двома інцидентами. Національна судова колегія розслідує вибух "поштової бомби" як терористичний акт. Національна поштова служба співпрацює зі слідством.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпорядився терміново посилити заходи безпеки у всіх посольствах. Він наголосив, що, хоч би хто стояв за нападом, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи втрутитися у повсякденну роботу зі зміцнення України та опору російській агресії.