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У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
17:01 30.11.2022 |
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт з вибухівкою.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".
"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала", - розповів він.
Речник додав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.
"На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби", - додав Олег Ніколенко.
Іспанські ЗМІ повідомили, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови.
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