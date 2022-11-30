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Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
15:18 30.11.2022 |
Передумовою для того, щоб розпочався процес вступу України в НАТО є її перемогу війні з Росією. Зараз це є пріоритетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час саміту Альянсу в Бухаресті.
"Попередньою умовою для того, щоб це питання (вступу України в НАТО - ред.) взагалі було на столі, є те, щоб Україна перемогла і ми їй в цьому допомагаємо. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, паливом, усім, що потрібне українцям для самооборони", - зазначив Столтенберг.
Він закликав країни НАТО мобілізуватися для підтримки України у її перемозі наскільки це можливо. Зокрема, це стосується військового, економічного, фінансового та гуманітарного питання.
"Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежну, суверенну державу, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", - сказав Столтенберг.
За його словами, необхідно розвивати як політичне, так і практичне партнерство з Україною, зокрема перейди від радянських зразків до озброєння українських сил за стандартами НАТО.
"Це посилить інституції України, допоможе їй перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності і також допоможе їй наблизитись до членства (в Альянсі - ред.)", - підсумував Столтенберг.
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