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ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії - фон дер Ляєн
11:50 30.11.2022 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.
Про це вона сказала у своїй заяві у середу, повідомляє "Європейська правда".
"Продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що ЄС готовий розпочати роботу з міжнародною спільнотою, щоб досягти максимально широкої міжнародної підтримки для роботи цього спеціалізованого суду.
Як повідомив раніше посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України.
Також повідомлялося, що Київ опрацьовує кілька варіантів створення спеціального трибуналу, один із них - на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.
Створення спецтрибуналу вже підтримали різні організації та держави - від Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту до національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів.
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