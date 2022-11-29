Союзники з НАТО нарощуватимуть підтримку Україні - заява

Союзники з НАТО заявляють про готовність нарощувати свою підтримку Україні у відбитті російської агресії та висловлюють солідарність із українським народом та урядом у їхньому героїчному захисті суверенітету та незалежності.

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка була ухвалена у вівторок під час засідання в Бухаресті.

"Ми вітаємо сьогодні міністра закордонних справ Кулебу, повністю солідарні з урядом і народом України в їхньому героїчному захисті своєї нації та землі і віддаємо належне всім загиблим. Ми, як і раніше, твердо віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Ми ніколи не визнаємо незаконні анексії Росії, які грубо порушують Статут ООН. Ми продовжуватимемо і ще більше посилюватимемо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність і наші спільні цінності від російської агресії, і підтримуватимемо нашу підтримку стільки, скільки це необхідно", - йдеться у заяві.

Союзники також наголосили, що в цьому контексті НАТО продовжуватиме тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи міжнародні організації, зокрема ЄС, а також країни-однодумці.

"Спираючись на надану досі підтримку, ми наразі допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити свій народ та протистояти кампаніям дезінформації та брехні Росії. Союзники допомагатимуть Україні, оскільки вона відновлює свою енергетичну інфраструктуру та захищає свій народ від ракетних атак", - наголошується у заяві.

Крім того, союзники, "як і раніше, сповнені рішучості підтримувати довгострокові зусилля України на її шляху післявоєнного відновлення та реформ, щоб Україна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, зміцнити довгострокову оперативну сумісність та стримати майбутню агресію".

"Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних прагнень", - запевняють союзники з альянсу.

Країни-члени НАТО поклали всю відповідальність на Росію за війну, яка "загрожує євроатлантичному миру, безпеці та процвітанню".

"Росія несе повну відповідальність за цю війну, за грубе порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН. Агресія Росії, зокрема її наполегливі та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг. Це також вплинуло на глобальні запаси продовольства і поставило під загрозу найбільш уразливі країни та народи світу. Неприйнятні дії Росії, зокрема, гібридні дії, енергетичний шантаж та безрозсудна ядерна риторика підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - констатується у заяві.

Союзники також висловили солідарність із Польщею після інциденту 15 листопада, який спричинив трагічну загибель людей внаслідок ракетних ударів Росії по Україні.

"Ми засуджуємо жорстокість Росії щодо цивільного населення України, а також порушення прав людини, такі як насильницька депортація, тортури та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі. Усі особи, відповідальні за воєнні злочини, включаючи сексуальне насильство в умовах конфлікту, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії в Україні", - йдеться у заяві.