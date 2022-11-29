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Угорщина поновила блокаду участі України в засіданнях НАТО
14:21 29.11.2022 |
МЗС України підтвердило, що повноцінна участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО в Бухаресті заблокована на вимогу Угорщини
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як відомо, 29-30 листопада міністри закордонних справ країн Альянсу проводять чергову зустріч у столиці Румунії. Очікується, що на ній обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні проти Росії.
Видання Financial Times першим повідомило, що Угорщина виступила проти участі глави МЗС України Дмитра Кулеби у офіційній сесії, тому український міністр змушений зустрічатися з колегами за окремою вечерею.
У МЗС України підтвердили "Європейській правді", що глава МЗС проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком НАТО.
"Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна - НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - зазначив у коментарі "ЄП" речник МЗС України Олег Ніколенко.
Представник МЗС додав, що під час візиту до Бухареста міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей.
Варто зауважити, що у перші тижні російського вторгнення в Україну Угорщина призупинила своє вето і Дмитро Кулеба був запрошений та брав участь у офіційних зустрічах НАТО.
Міністр оборони Олексій Резніков також брав участь у зустрічах НАТО попри угорське вето.
На початку березня Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО, що раніше теж блокувала Угорщина.
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