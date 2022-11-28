Кличко відповів на атаку Зеленського: «Маніпулювати не треба, починаються політичні танці»

"В Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. Ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів", - відповів мер Києва Віталій Кличко на критику з боку президента та його партії.

Кличко каже, що місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації.

Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.

"Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися. Та зазначу, що маніпулювати не треба!" - звернувся Кличко до політиків.

"Дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото", - додав Кличко.

На його думку, це виглядає негарно як для українців, так і для іноземних партнерів.

"Сьогодні, коли всі повинні працювати спільно, починаються якісь політичні танці", - вважає мер.

Ввечері 25 листопада президент Володимир Зеленський публічно розкритикував роботу київської мерії, яку очолює міський голова Віталій Кличко. Президент звинуватив мерію в поганій організації пунктів обігріву, так званих "Пунктів незламності".

Про це він заявив у традиційному вечірньому відеозверненні, присвяченому відновленню енергетичної інфраструктури після російських атак 23 листопада.

За його словами, "нормально забезпечені" лише пункти, які розгорнули на базі ДСНС та на столичному вокзалі.

"Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", - заявив президент.

Уже вранці 26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати пропрезидентської політсили планують оглянути 530 пунктів обігріву у столиці.

"Кияни жаліються на невідповідність інформації щодо роботи "Пунктів незламності" в місті Києві, - написав він своєму телеграмі. - За вихідні плануємо провести повну актуалізацію даних, паралельно вирішувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій".

А ввечері того дня Арахамія розповів про результати "ревізії".

"За день перевірили близько 360 адрес. Побачили, що багато пунктів самі потребують незламності. Десь просто висить табличка на зачинених дверях, десь не вирішені елементарні питання, десь все повісили на працівників закладів, які з дому приносять чай і печиво для людей. Час на все був. Але краш-тест влада міста пройшла погано і висновків поки що не зробила", - заявив Арахамія

Ще в суботу співрозмовник BBC News Україна в оточенні мера зазначав, що претензії Банкової безпідставні, бо зараз виконавча влада, відповідальна за пункти обігріву, частково в руках голови Київської міської військової адміністрації, якого призначає президент.

"Вони створили військову адміністрацію, намагаючись віджати повноваження, - каже співрозмовник. - Глави районів по вертикалі, яку вони намалювали, підпорядковуються главі військової адміністрації. Тому незрозуміло, на кого вони наїхали, намагаючись звинуватити Кличка".

У п'ятницю мер повідомив, що у столиці відкрили понад 400 пунктів обігріву. Більшість із них облаштовані в школах та інших соціальних установах міста. Кличко також пообіцяв, що в кожному пункті працюватиме інтернет.

У мирний час президент України та мер Києва Віталій Кличко перебували у давньому політичному конфлікті. Починаючи з 2019 року, офіс Зеленського домагався усунення Кличка від влади, але марно.

З початком повномасштабної війни з Росією Кличко продовжив обіймати посаду голови Київської міської державної адміністрації. Але президент створив паралельну виконавчу структуру міську військову адміністрацію. Зеленський став призначати на цей пост окремих людей, мотивуючи це потребою покращити оборону столиці. Зокрема, зараз головою КМВА є Сергій Попко.

Через російські ракетні атаки на енергетичну систему України, які залишили мільйони людей без світла і тепла, українська влада оголосила про відкриття по всій країні так званих "Пунктів незламності". Це місця, де мають бути тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок і інтернет.

Проте вже у перший день роботи таких пунктів кияни почали масово скаржитися на їхню невідповідність обіцянкам влади.

27 листопада влада заявила, що у Києві відновили подачу світла, води та тепла.

Адресу найближчого пункту незламності можна знайти на цьому сайті.