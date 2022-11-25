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АНАЛІТИКА

У Раді зареєстрували законопроєкт про Smart-ФОП

14:17 25.11.2022 |

Право

 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226, який передбачає можливість ФОПу-неплатнику ПДВ без найманих працівників обрати спрощену систему з податковим агентом-банком.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У Раді зареєстрували законопроєкт №8226. Він передбачає сплату податків без взаємодії з податковою та автоматичної звітності для айтівців, маркетологів та інших ФОП 3-ї групи. Попередньо ми бачили концепцію проєкту. Дія тут гратиме важливу роль», - зазначив він.

Міністр уточнив, що після впровадження документа не потрібно буде вести облік доходів, подавати декларації вручну та стежити за датами сплати податків. Зареєструвавши ФОП, потрібно лише подати в кілька кліків заявку в Дії та відкрити спеціальний рахунок у банку.

Далі він автоматично вираховуватиме 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ, а також надасть податковій інформацію про надходження коштів. Тобто, усе відбуватиметься автоматично без участі самого підприємця чи бухгалтера.

«У нас є досвід з розробки автоматичних послуг, які спрощують ведення бізнесу. Це і швидка реєстрація ФОП, і сплата податків у кілька кліків. Але це, звичайно, наступний крок автоматизації», - переконаний Федоров.

Як повідомлялося, загалом з моменту початку повномасштабної війни зареєстровано близько 170 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.
 

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