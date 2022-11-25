Фінансові новини
- |
- 25.11.22
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Навіть повертають пенсіонерів. Західні компанії збільшують виробництво зброї, - WSJ
09:01 25.11.2022 |
Компанія Raytheon Technologies у Сполучених Штатах повернула на роботу на свій складальний завод пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Такий крок пов'язаний з бажанням американського виробника озброєння наростити кількість випуску зенітних ракетних комплексів Stinger.
Компанія L3Harris Technologies, яка отримала замовлення на обладнання для України на суму 200 млн. доларів, витягує комп'ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв'язку та не зірвати заявлені терміни.
Корпорація Lockheed Martin подвоює виробництво протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, а також на 60% збільшує виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS.
Компанія Saab також розширила свої виробничі потужності в останні роки на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією. Крім додавання 500 нових співробітників у всьому світі, компанія інвестує в нові виробничі технології для підвищення ефективності.
Німецька компанія Rheinmetall подвоїла річний обсяг виробництва боєприпасів для танків приблизно з 70 000 до 140 000 одиниць на рік. Цього року компанія також виробляє 110 000 снарядів для артилерії в порівнянні з 70 000 минулого року. Крім того, німецький виробник збільшив випуск патронів середнього калібру з 1,2 млн до 2,2 млн на рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Навіть повертають пенсіонерів. Західні компанії збільшують виробництво зброї, - WSJ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС домовились виключити російський газ з угод про спільну закупівлю
|Росія може масовано вдарити ракетами по Україні за тиждень. Скільки таких атак ще може бути
|Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році
|США виділяють ще 400 мільйонів доларів допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|«Ощадбанк» скасував ліміти на зняття готівки з банкоматів для карток інших банків – можна зняти до 50 тисяч на добу
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У всіх регіонах Україні через ракетну атаку - аварійні відключення, - «Укренерго»
|Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені
|Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму
|СБУ розповіла про результат обшуку в лаврі
|Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
|Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
Бізнес
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами