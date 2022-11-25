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В ЄС домовились виключити російський газ з угод про спільну закупівлю
08:40 25.11.2022 |
Міністри енергетики країн ЄС на зустрічі у четвер домовилися, що російський газ буде виключено з контрактів на спільну закупівлю блакитного палива.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднено Радою ЄС 24 листопада.
"Країни-члени підкреслили, що російський газ буде виключений зі спільних закупівель", - сказано у повідомленні.
Європейські міністри енергетики досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу, а також про більш термінові заходи для подолання цінової кризи на газових ринках.
Водночас, вони не змогли домовитися щодо пропозиції Єврокомісії про механізм обмеження ціни на газ, і тому відклали офіційне ухвалення рішення до середини грудня.
Погоджені правила дозволять державам-членам і енергетичним компаніям спільно купувати газ на світових ринках. Очікується, що об'єднання попиту на рівні ЄС забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу на світових ринках.
"ЄС уже встиг заповнити сховища газу, щоб забезпечити постачання на цю зиму. Сьогодні ми зробили важливий крок для забезпечення поставок і на наступну зиму. Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік. Це надсилає правильний сигнал ринку та зміцнює наші механізми солідарності у разі справжньої надзвичайної ситуації", - прокоментував Йозеф Сікела, міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка зараз головуэ в Раді ЄС.
Нові правила мають створити можливості для країн-членів ЄС та їхніх енергетичних компаній спільно купувати газ на світових ринках. Держави повинні отримати через цей механізм 15% усього газу, необхідного для заповнення своїх газосховищ у 2023 році - близько 13,5 млрд метрів кубічних.
Нагадаємо, у четвер уряди країн Європейського Союзу не змогли подолати розбіжності щодо рівня цінової стелі на російську нафту й очікується, що нові переговори у п'ятницю можуть наблизити позиції держав.
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