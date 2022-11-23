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АНАЛІТИКА

Припинено роботу блоків Хмельницької АЕС

 

Хмельницька АЕС зупинила роботу блоків.

Про це повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції АЕС, Олександр Супрунюк.

"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла", - написав Супрунюк.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об'єктах критичної інфраструктури у кількох областях. Джерело: https://biz.censor.net/n3382551
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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