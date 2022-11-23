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АНАЛІТИКА

У всіх регіонах Україні через ракетну атаку - аварійні відключення, - «Укренерго»

 

Під час ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги, зазначили в прес-службі та додали, що "через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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