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АНАЛІТИКА

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені

 

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені. Причиною цього є руйнуванням електромереж.

Про це у коментарі для РБК-Україна повідомив речник "Енергоатому" Леонід Олійник.

"Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія влаштувала черговий ракетний терор України, про вибухи та роботу ППО повідомляють у багатьох областях. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Водночас у більшості областей повідомляють про відключення світла та можливу відсутність водопостачання. Також проблеми зі світлом фіксують у Молдові.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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