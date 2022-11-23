Фінансові новини
- |
- 23.11.22
- |
- 17:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені
15:33 23.11.2022 |
Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені. Причиною цього є руйнуванням електромереж.
Про це у коментарі для РБК-Україна повідомив речник "Енергоатому" Леонід Олійник.
"Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію", - зазначив він.
Нагадаємо, Росія влаштувала черговий ракетний терор України, про вибухи та роботу ППО повідомляють у багатьох областях. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Водночас у більшості областей повідомляють про відключення світла та можливу відсутність водопостачання. Також проблеми зі світлом фіксують у Молдові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені
|Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму
|СБУ розповіла про результат обшуку в лаврі
|Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
|В окупантів залишилося 13% «Іскандерів», 37% «Калібрів» та половина Х-101 та Х-555 - Резніков
|ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
|Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»
|ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
Бізнес
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм