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СБУ розповіла про результат обшуку в лаврі
10:50 23.11.2022 |
Служба безпеки України завершила обшуки на територіях Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.
Як повідомили у пресслужбі відомства, усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.
На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.
Обшуки на території храмів і єпархії проводили, щоб, за повідомленням СБУ, не допустити її використання як осередку "русского мира".
У середу УПЦ проведе засідання священного синоду у Києво-Печерській лаврі, на якому планує ухвалити низку важливих кадрових рішень.
Гроші, російська література, іноземці
Під час обшуків правоохоронці знайшли готівку на суму понад 2 млн гривень, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.
Також знайшли проросійську літературу, за якою вчаться у семінарії та приходських школах, зокрема, для пропаганди "русского мира", твердять в СБУ.
Окрім того, на території церковних приміщень понад 50 людей пройшли перевірку на поліграфі. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, які перебували на території об'єктів.
Деякі з них показували паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них проводять поглиблену перевірку, додали в СБУ.
Також на території Києво-Печерської лаври правоохоронці виявили 32-річного українця, який, на думку СБУ, може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван".
У СБУ додали, що цей чоловік є довіреною особою власника російської компанії ANTVAN GROUP - громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Зараз це майно заарештували у межах кримінального провадження, кажуть в СБУ.
СБУ наголошує, що обшуки у лаврі, монастирі та єпархії відбувалися у межах чинного законодавства і з повагою до свободи віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Обшуки у лаврі
Обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері у селі Серники та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ СБУ провела напередодні.
Як повідомили в СБУ, це робота з "протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".
Нещодавно в одному з храмів Києво-Печерської лаври під час духовних піснеспівів звучала пісня "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка - Русь". Ці слова у храмі повторювали кілька разів. Відео піснеспівів обурило громадськість.
СБУ почала розслідування цього інциденту, а священника відсторонили від проведення богослужінь.
Статус лаври
Після початку російського вторгнення в Україну з'являлись повідомлення про те, що священники УПЦ МП сприяли російським окупаційним військам та продовжували активно вести пропаганду "русского мира".
У Кремлі назвали обшуки у Києво-Печерській лаврі війною України з російською православною церквою.
"Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я", - цитує РИ "Новости" речника президента Росії Дмитра Пєскова.
Києво-Печерська Лавра зараз перебуває у користуванні УПЦ (донедавна Московського патріархату).
УПЦ декларує рух від Москви, проте для помісних православних церков світу вона є частиною Російскої православної церкви.
Приміщення лаври є памятками архітектури та перебувають у власності держави.
Автокефальна Православна церква України просила владу надати їм частину приміщень лаври у користування, але згоди поки що не отримала.
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