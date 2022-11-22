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В окупантів залишилося 13% «Іскандерів», 37% «Калібрів» та половина Х-101 та Х-555 - Резніков
14:23 22.11.2022 |
Російські окупанти витратили більшість арсеналу деяких видів крилатих ракет під час ударів по Україні з 23 лютого до 18 листопада включно, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України у вівторок із посиланням на дані глави оборонного відомства Олексія Резнікова.
Серед ракет наземного базування в окупантів залишилося лише 119 "Іскандерів" із 900, що були на початок повномасштабної агресії РФ, і ще 48 виготовлених за цей період (13%), 347 (74%) 3М-55 "Онікс" з 470, які були, і 6 тис. 980 (87%) С-300 із 8 тис. ракет такого типу, які були.
Ракет морського базування "Калібр" в агресора залишилося 229 із 500 та ще 120 виготовлених (37%).
З ракет повітряного базування в окупантів залишилося 132 Х-101 із 144, які були, і ще 120 виготовлених (50%), 150 Х-155 із 300 (50%), 120 Х-22 та Х-32 із 370 (32%), 356 Х-35 із 500, які були, і 360 виготовлених (41%), 43 "Кинджали" із 43 наявних і 16 виготовлених (73%).
"Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські війська ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час", - додав Резніков.
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